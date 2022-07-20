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2 часа назад

У фильма «Холоп» появится продолжение

Даша Краснова

В 2023 году у российского фильма «Холоп» появится продолжение. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

У фильма «Холоп» появится продолжение
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Компания Yellow, Black & White объявила, что вторая часть картины выйдет уже в декабре следующего года. Продюсеры рассказали, что в нем сохранится «весь творческий состав» из первой части. Бюджет ленты составят 500 миллионов рублей, а съемки начнутся уже осенью.

Сюжет оригинального фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом.

Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, который перевоспитает персонажа.

До этого мы рассказывали про малобюджетные фильмы, которые очень впечатляют.

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