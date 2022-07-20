Что известно о фильме «Круэлла 2»: начало съемок и актерский состав .

Исполнитель роли Хораса в первой части картины, актёр Пол Уолтер Хаузер рассказал о продолжении истории Круэллы Де Виль в интервью журналу Forbes.

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Пол Уолтер Хаузер приоткрыл завесу таинственности над «Круэллой 2». Напомню, криминальная комедия Крэйга Гиллеспи «Круэлла» (2021) запечатлела оригинальную историю злодейки из фильма «101 далматинец» (1996) Круэллы Де Виль. Действие истории о юной Эстелле Миллер (Эмма Стоун) происходит в 1960-х годах в Лондоне. Девушка пробует себя в роли дизайнера одежды перед тем, как встать на преступную тропу, чтобы удовлетворить жажду мести. В фильме «Круэлла» также сыграла Эмма Томпсон в роли Баронессы, эгоистичной кутюрье и врага Эстеллы. Из-за пандемии премьера картины состоялась в отдельных кинотеатрах и на Disney+. С тех пор она заработала $233 миллиона против $100 миллионов бюджета и получила похвалы как от критиков, так и рядовых зрителей.

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Вскоре после релиза появились слухи о сиквеле, которые активно подпитывали Стоун и Томпсон, в открытую высказывая желание воспроизвести свои роли. Получив, в основном, положительную реакцию на продолжение, Disney официально дал зелёный свет производству «Круэллы 2» с Гиллеспи в качестве режиссёра и Тони МакНамарой в качестве сценариста. Стоун подписалась на участие в сиквеле в августе 2021-го года. С тех пор информации о второй части приключений Круэллы Де Виль практически не было, до недавнего интервью Пола Уолтера Хаузера журналу Forbes. «Мне сказали, что мы начнём его (фильм) делать в следующем году. Я не знаю когда, но, полагаю, Тони МакНамара пишет сценарий прямо сейчас. Он, вероятно, корпит над ним. И мы должны будем подстраиваться под напряжённый рабочий график Крэйга Гиллеспи и Эммы Стоун, которые стоят того, чтобы их подождать, поэтому в любое время, когда они захотят его сделать, я буду рядом».

Что касается активной занятости Стоун и Гиллеспи, то это, действительно, так. Эмма только что закончила работу над адаптацией Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» и уже вовсю готовится к съёмкам в комедийном сериале Нэйтана Филдера и Бенни Сэфди для Showtime «Проклятие». Со своей стороны, Гиллеспи утверждён режиссёром и продюсером нового сериала Apple TV+ «В ритме жизни», а также назначен постановщиком фильма «Антисоциальная сеть». Со всеми этими проектами, похоже, актрисе и режиссёру потребуется какое-то время, чтобы освободиться для начала работы над второй «Круэллой». Без них производство сиквела с места не сдвинется.