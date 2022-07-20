По каким фильмам и сериалам учить английский

Изучение английского языка с помощью фильмов и сериалов - эффективный метод прокачать свои навыки. Лучше всего для начала выбирать наиболее знакомое вам кино и включать субтитры. Что можно посмотреть, если ваш уровень английского языка Pre-Intermediate или Intermediate, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп" Кадр из фильма "Форрест Гамп"

"Вверх"

Сюжет повествует о бойскауте и старике, которые отправляются в путешествие в доме на воздушных шарах. В мультфильме большое количество фраз, которые можно использовать в повседневной жизни. Кроме того, его легче понять, так как все действия героев проиллюстрированы.

"Гарри Поттер и философский камень"

Фильм отлично подойдет учеников со средним уровнем зыка. Первая часть истории о Гарри Поттере познакомит с британским английским, идиомами и сленговыми выражениями.

"Друзья"

Самый популярный сериал для изучения английского. Понять персонажей будет не очень сложно, при этом в их лексике полно полезных выражений, которые стоит запомнить и записать в словарь. Кроме того, "Друзья" знакомят с американской культурой, которая при переводе на русский не прослеживается.

"Форрест Гамп"