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36 минут назад

Фильм «Мортал Комбат» 2021 года получит продолжение от Саймона Маккуойда

runews24.ru

Об этом сообщил собственный источник изданию Deadline. Известно, что режиссёром продолжения станет режиссёр Саймон Маккуойд, который снимал и первый фильм.

Фильм «Мортал Комбат» 2021 года получит продолжение
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что действия первой части рассказывали о бойце смешанных единоборств Коул Янге. Он не знал о своём наследии и не догадывался, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина Саб-Зиро на охоту за Коулом. Герой старается защитить семью.

В прокате «Мортал Комбат» 2021 года собрал 83 миллиона долларов.

Ранее создатель серии игр Mortal Kombat Эд Бун говорил, что из Дуэйна «Скалы» Джонсона вышел бы отличный Шао Кан.

Фильмы,Скала,
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