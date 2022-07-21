Фильм «Мортал Комбат» 2021 года получит продолжение

Об этом сообщил собственный источник изданию Deadline. Известно, что режиссёром продолжения станет режиссёр Саймон Маккуойд, который снимал и первый фильм.
Напомним, что действия первой части рассказывали о бойце смешанных единоборств Коул Янге. Он не знал о своём наследии и не догадывался, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина Саб-Зиро на охоту за Коулом. Герой старается защитить семью.
В прокате «Мортал Комбат» 2021 года собрал 83 миллиона долларов.
Ранее создатель серии игр Mortal Kombat Эд Бун говорил, что из Дуэйна «Скалы» Джонсона вышел бы отличный Шао Кан.