Фильм «Мортал Комбат» 2021 года получит продолжение

Об этом сообщил собственный источник изданию Deadline. Известно, что режиссёром продолжения станет режиссёр Саймон Маккуойд, который снимал и первый фильм.

Напомним, что действия первой части рассказывали о бойце смешанных единоборств Коул Янге. Он не знал о своём наследии и не догадывался, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина Саб-Зиро на охоту за Коулом. Герой старается защитить семью.