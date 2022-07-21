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35 минут назад

СМИ: экранизацией сиквела Mortal Kombat займётся постановщик оригинала

Игромания.ру

Создание продолжения прошлогодней экранизации Mortal Kombat успешно продолжается — по данным Deadline, студия New Line в качестве режиссёра фильма выбрала Саймона Маккуойда, постановщика ленты 2021 года.

СМИ: экранизацией сиквела Mortal Kombat займется постановщик оригинала
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, при работе над экранизацией Mortal Kombat Маккуойд дебютировал в роли режиссёра полнометражного фильма, а сама лента вышла в прошлом апреле как в кино, так и на HBO Max. Здесь показатели Mortal Kombat превзошли ожидания WarnerMedia. Стартовые просмотры фильма на HBO Max не удалось побить даже недавнему «Бэтмену».

Напомним, над историей продолжения «Мортал Комбат» работает Джереми Слейтер, известный по сериалам «Академия Амбрелла» и «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком. И автор обещает зрителям «непредсказуемый» сюжет.

Причём якобы создатели прислушались к мнению фанатов относительно первой ленты, постаравшись учесть не только то, что им понравилось, но и критику отдельных элементов.

Фильмы,Бэтмен,Оскар Айзек,
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