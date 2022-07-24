3 мифа, которыми напичканы детективные фильмы

Вещи, которые мы наблюдаем в кинолентах, довольно часто далеки от реального положения дел. Но поскольку мы регулярно сталкиваемся с этими мифами, то со временем начинаем действительно в них верить.

Фото: Кадр из фильма "Семь" Кадр из фильма "Семь"

"Рамблер" вспомнил несколько стереотипов, которыми кишат детективные картины, и которые не имеют ничего общего с реальностью.

Отпечатки пальцев – отличное доказательство

В то время, как в фильмах следователям хватает пары отпечатков пальцев, чтобы установить виновных, в реальности дактилоскопия отнюдь не так эффективна. Дело в том, что чаще всего отпечатки на орудиях убийства неполные или нечеткие, поэтому, чтобы доказать вину, этого недостаточно.

Кроме того, вопреки всеобщему заблуждению, иногда отпечатки пальцев могут быть идентичны у двух разных людей.

Тело жертвы надо обвести мелом

Сейчас тела убитых чаще обводят мелом в юмористических шоу и сериалах, но раньше это клише можно было часто встретить в детективных картинах. В реальной жизни работники полиции не обводят трупы мелом, а лишь фотографируют их. Американские криминалисты даже используют словосочетание "меловая фея" –так иронично называют начинающих полицейских, которые, насмотревшись фильмов, пытаются обвести тело убитого мелом.

Детективы собирают улики на месте преступления

В детективных кинолентах нередко можно встретить эпизоды, в которых детективы собирают улики на месте преступления вместе с криминалистами. А спустя какое-то время уже наравне с судмедэкспертами в лабораториях они исследуют отпечатки пальцев и образцы ДНК.