Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Нолана

Первый постер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был опубликован в официальном Twitter-аккаунте биографической драмы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кинокартина расскажет о знаменитом создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главную роль исполнил актер Киллиан Мерфи. Также в съемках приняли участие Эмили Блант, Мэтт Деймон, Мари Малек и Роберт Дауни-младший.