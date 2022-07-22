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2 часа назад

Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Lenta.ruиещё 1

Первый постер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был опубликован в официальном Twitter-аккаунте биографической драмы.

Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Нолана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинокартина расскажет о знаменитом создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главную роль исполнил актер Киллиан Мерфи. Также в съемках приняли участие Эмили Блант, Мэтт Деймон, Мари Малек и Роберт Дауни-младший.

В основу сценария легла книга Каема Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Премьера киноленты запланирована на 21 июля 2023 года.

Фильмы,Роберт Дауни-младший,Эмили Блант,Киллиан Мерфи,Кристофер Нолан,Мэтт Деймон,
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