Все, что известно о новом проекте «Барби»

За съёмки в этой «розовой» мелодраме уроженка Австралии получит $12,5 миллионов, столько же, сколько и её партнёр Райан Гослинг.

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Путь знаменитой куклы на большой экран занял много времени, но, как уверяют создатели фильма, результат зрителей порадует. Изначально за сценарий «Барби» взялась лауреатка «Оскара» Диабло Коди, она рассматривала в главной роли только Эми Шумер. После того, как Коди выбыла из проекта, то призналась, что создать полноценный мир, в котором фигурируют игрушки, ей оказалось не под силу.

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«Я не представила даже первого черновика. Я потерпела такую неудачу с этим проектом, в прямом смысле не смогла написать сценарий «Барби». Господь знает, я пыталась»,

- рассказала автор фильма «Джуно» в 2018-м году.

«Если честно, то эта работа совпала с написанием сценария «Талли» (2018). Я была, действительно, переполнена в то время, и думаю, что могла, на самом деле, только погрузиться и произвести что-то суперличное. По-моему, идея фильма «Барби» суперприкольная, и я надеюсь, она воплотится».

Месяцы спустя после утверждения Шумер также покинула проект, мотивируя это несовпадением своего рабочего графика с расписанием съёмок. Позже уроженка Нью-Йорка признала, что были и творческие разногласия, заставившие её уйти.

«Они определённо не хотели делать фильм в том виде, в котором мне только было интересно его делать»,

- сообщила Эми в марте.

По её словам, героиню она хотела сделать «амбициозной изобретательницей», но эта идея была отвергнута. После Шумер роль Барби перешла к Марго Робби. Ноа Баумбах («История о супружестве») и Грета Гервиг («Маленькие женщины») взялись на сценарий, а последняя ещё и заняла режиссёрское кресло. Перед началом съёмок Марго подразнила, что «Барби» будет таким фильмом, «о котором вы не знали, что захотите его».

Актёрский состав фильма

Райан Гослинг исполняет роль бойфренда Барби, Кена. Каст проекта также включает Америку Ферреру, Кейт МакКиннон, Симу Лю и Александру Шипп.

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Когда премьера?

Съёмки «Барби» начались в 2022-м, а на широкие экраны картина выйдет 21-го июля 2023-го года.

Что ожидает зрителей?

В августе 2021-го Робби намекнула, что роль Барби сопровождают «большой багаж» и «множество ностальгии».

«Но при этом есть способы обуздать их. Люди слышат о Барби и, в основном, думают: «Я знаю, что будет за фильм», а потом они слышат, что Грета Гервиг пишет и ставит его, и они такие: «О, может, я и не знаю»,

- пояснила Марго.

Кого ещё можно будет увидеть в «Барби»?

В апреле было объявлено, что к проекту присоединяется Уилл Феррелл, который сыграет генерального директора компании-производителя игрушек. Будет ли она как-то связана с Mattel, родоначальницей Барби, или нет, пока неизвестно. Также в картине появится чрезвычайно похожая на Робби Эмма Маккей. Фанаты уже сделали предположение, что она может предстать на экране в образе младшей сестры Барби - Скиппер.

На что это будет похоже?

В апреле Warner Bros. опубликовала фото Робби в роли Барби, сидящей в характерном ярко-розовом кабриолете.

Какие ещё потребовались опции для исполнения роли?

В мае Симу Лю поведал, что прошёл через эпиляцию всего тела, чтобы сыграть одну из версий Кена. По словам актёра, после болезненной процедуры он зауважал женщин, которые делают это ежемесячно.

Прибытие Кена

В июне Warner Bros. поделались фотографией Гослинга в образе Кена. Звезда фильма «Дневник памяти» выглядит на ней загорелым, «отполированным» и рекламирующим нижнее бельё с собственным именем.

Главное, чтобы костюмчик сидел

В июне Робби и Гослинг также были замечены на съёмках в Лос-Анджелесе в одежде, сшитой в стиле Дикого Запада. Наряд Кена включал белую ковбойскую шляпу, розовый шейный платок, чёрные брюки и такого же цвета рубашку с белыми вышивкой и бахромой. Ансамбль Барби был тем временем выдержан в её любимом ярко-розовом цвете с дополнением в виде блестящих звёзд, образ завершили длинные светлые локоны Робби и белая ковбойская шляпа.

Жизнерадостные роллеры

В июне Марго и Райан надели соответствующие друг другу неоновые костюмы для съёмок сцены с прогулкой на роликовых коньках.

Атмосфера фильма

«Это мой первый фильм, в котором публика лучше знает, как и что должно быть сделано»,

- пошутил в июне Майкл Сера.

«Люди знают о нём (ещё до выхода)… В каком-то смысле всё уже завершено, и у нас такая хорошая атмосфера. В этом фильме отличный актёрский состав, и я думаю, он получится отличным. Меня, действительно, он взволновал».

Inc-News

Что думает Гослинг о фильме?

«Не могу дождаться, когда люди увидят фильм. Это всё, что я могу сказать, иначе Mattel придёт и упакует меня в коробку»,

- с улыбкой пояснил в июле актёр.

По его словам, ретро-костюм для катания на роликах не имеет ничего общего с всем производством фильма.

Сколько заработала Марго Робби?