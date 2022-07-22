Появилась вероятная дата анонса фильма «Дэдпул 3»

Студия Disney, которая владеет кинокомпаниями Marvel и Fox, добавила в свой платный сервис Disney+ первые фильмы с рейтингом R: «Логан», «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Фанаты предполагают, что это намек на скорый анонс «Дэдпула 3».

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На данный момент известно, что супергероя в красном костюме традиционно сыграет Райан Рейнольдс, а фильм получит рейтинг R, как и предыдущие части.

Фильм получит рейтинг R, мы сейчас работаем над сценарием, Райан лично контролирует его написание,

— сказал Кевин Файги, глава Marvel Studio