5 фильмов о нездоровой любви

Для тех, кто находится в поиске фильмов о любви, «Рамблер» собрал культовые проекты о нездоровых чувствах, разрушающих главных героев.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Красотка» (1990)

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Эталонный ромком с Ричардом Гиром и Джулией Робертс о миллионере Эдварде Льюисе, который, проезжая по ночному городу, снимает девушку легкого поведения. Ее зовут Вивьен, и на утро Льюис понимает, что не хочет расставаться с ней. Он предлагает девушке остаться в его в отеле еще на некоторое время за дополнительный гонорар и незаметно для себя влюбляется в нее…

«Рассекая волны» (1996)

Молодая девушка Бесс из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего парня — Яна, работающего на буровой установке в море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Когда в результате аварии на производстве Ян оказывается парализован, Бесс решает, что должна пожертвовать собой ради его излечения.

Кадр из фильма "Рассекая волны"

«Влюбись в меня, если осмелишься» (2003)

Судьба свела их не зря: вдвоем они были странной, но гармоничной парой. Они придумали игру «осмелишься - не осмелишься», в которой брали друг друга «на слабо». Даже повзрослев, они веселились, делали друг другу больно, страдали, но не хотели друг другу уступать. Они знали, что любят друг друга, но игра оказалась важнее их чувств. В главных ролях: Гийом Кане и Марион Котийяр.

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Мой король» (2015)