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4 часа назад

Появился первый тизер из предстоящего боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом

Газета.Ruиещё 3

На фестивале Comic Con представили дебютный тизер четвертого "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли.

Появился первый тизер из предстоящего боевика "Джон Уик 4"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ролик длится минуту, но состоит из фирменных для франшизы элементов: эффектных погонь, перестрелок и рукопашных схваток наемников, охотящихся за героем Ривза.

Авторы не раскрывают подробности сюжета, но сообщается, что действие четвертой части развернется в США, Японии, Иордании, Франции, а также в столице Германии.

В фильме появятся новые артисты в лице Билла Скарсгарда, Донни Йена и Хироюки Санада, и также в проект вернутся уже знакомые союзники Уика, которых сыграли Иэн Макшейн, Лоуренс Фишберн и Лэнс Реддик.

Премьера ленты запланирована на 24 марта 2023 года.

Фильмы,Джон Уик,Билл Скарсгард,Лэнс Реддик,Иэн Макшейн,Киану Ривз,
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