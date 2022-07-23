Появился первый тизер из предстоящего боевика "Джон Уик 4"

На фестивале Comic Con представили дебютный тизер четвертого "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ролик длится минуту, но состоит из фирменных для франшизы элементов: эффектных погонь, перестрелок и рукопашных схваток наемников, охотящихся за героем Ривза.

Авторы не раскрывают подробности сюжета, но сообщается, что действие четвертой части развернется в США, Японии, Иордании, Франции, а также в столице Германии.

В фильме появятся новые артисты в лице Билла Скарсгарда, Донни Йена и Хироюки Санада, и также в проект вернутся уже знакомые союзники Уика, которых сыграли Иэн Макшейн, Лоуренс Фишберн и Лэнс Реддик.