Рене Зеллвегер вновь станет Бриджит Джонс

Создатели знаменитой комедии работают над четвертой частью фильма, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

К съемкам планируют приступить уже в этом году. Главную героиню вновь сыграет Рене Зеллвегер. События фильма будут разворачиваться через 7 лет после тех, о которых шла речь в предыдущей части картины. Зрители узнают, какова Бриджит в роли матери. Но, разумеется, этим сюжет, детали которого, конечно, держат в секрете, не ограничится.

Сценарий нового фильма, кстати, как отмечает The Sun, создавался при участии автора книг про Бриджит Джонс Хелен Филдинг, к своим ролям вернутся некоторые актеры, сыгравшие в предыдущих фильмах. Однако каст картины пока не разглашается. О дате премьеры тоже пока ничего не известно, предполагают, что фильм может выйти на экраны в 2023 или 2024 году.