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48 минут назад

Рене Зеллвегер вновь станет Бриджит Джонс

Мария Кимакович

Создатели знаменитой комедии работают над четвертой частью фильма, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Рене Зеллвегер вновь станет Бриджит Джонс
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

К съемкам планируют приступить уже в этом году. Главную героиню вновь сыграет Рене Зеллвегер. События фильма будут разворачиваться через 7 лет после тех, о которых шла речь в предыдущей части картины. Зрители узнают, какова Бриджит в роли матери. Но, разумеется, этим сюжет, детали которого, конечно, держат в секрете, не ограничится.

Сценарий нового фильма, кстати, как отмечает The Sun, создавался при участии автора книг про Бриджит Джонс Хелен Филдинг, к своим ролям вернутся некоторые актеры, сыгравшие в предыдущих фильмах. Однако каст картины пока не разглашается. О дате премьеры тоже пока ничего не известно, предполагают, что фильм может выйти на экраны в 2023 или 2024 году.

Ранее стало известно, что у фильма «Холоп» появится продолжение.

Фильмы,Хелен Филдинг,Рене Зеллвегер,Бриджит Джонс,
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