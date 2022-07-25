Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» стал лидером проката

В период с 21 по 24 июля мультфильм собрал 39,2 миллиона рублей в России и странах СНГ.

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Благодаря этому картина стала лидером проката, обогнав фильм «Открытое море: монстр и глубины» Эндрю Трауки и киноленту «Кукла. Последнее проклятье» режиссёра Генри Бэдуэлла. Об этом сказано на портале kinobusiness com.

Мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» сняли режиссёры Роб Минкофф и Марк Куцер. Картину впервые показали на больших экранах 21 июля. В ней рассказывается история собаки Хэнка. Пёс мечтает стать самураем. Однако в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз.