Зарубежные киностудии хотят вернуться в Россию - СМИ

Как ранее рассказал гендиректор читинского кинотеатра «Удокан» Алексей Бочкарников, из-за остановки показов зарубежных фильмов, выручка кинотеатра упала на 80-85%: «2020 год, мы только начали развиваться. У нас были большие планы по изменению фасада, переносу касс, приобретению новых кресел и так далее. Но, дату очень чётко помню, 26 марта 2020 года, у нас была деятельность приостановлена из-за эпидемии ковида и открылись только 1 августа. Т.е., представляете, какой длинный срок, четыре месяца мы стояли не работая вообще. Мы исчерпали все собственные ресурсы и там уже был план выживания. С 1 августа мы открылись, ограничение по наполняемости залов – 50%. И мы с ними жили ещё года полтора, как минимум. Мы даже на Новый год можем заработать определенную сумму, а зарабатываем вполовину меньше. До сих пор ограничение по наполняемости зала - 70%. Кроме того, с 24 февраля у нас забрали голливудские фильмы, а это, в среднем, 80-85% от всего кинопоказа».