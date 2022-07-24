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11 часов назад

Иностранцы впали в панику из-за мультфильма «Мойдодыр»

Слово и Дело

Иностранные зрители увидели советский мультфильм 1954 года «Мойдодыр». Сюжет безобидной картины ужаснул их. Мультфильм учит детей правильно умываться и следить за гигиеной. Однако японские и американские зрители не оценили поучительность фильма, а ужаснулись образу главного персонажа. У некоторых «мочалок командир» вызвал настоящую панику.

Иностранцы впали в панику из-за мультфильма «Мойдодыр»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Нам сказали, что он был придуман, чтобы показать детям, что надо умываться. Но теперь я не хочу, потому что боюсь его. Представляешь, ты должен войти в ванную и увидеть этого "красавчика"? Это кошмар! Никогда не буду спать опять»,

— поделился впечатлениями блогер Дэниел.

Многие иностранцы при этом оценили качество советской анимации. По их мнению, она может конкурировать с американской мультипликацией 50-ых годов.

Фильмы,Мойдодыр,Красавчик,
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