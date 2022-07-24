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4 часа назад

Marvel опубликовала первый тизер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»

Игромания.руиещё 1

Marvel опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и постер ленты, премьера которой состоится 11 ноября.

Опубликован первый тизер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально картина должна была выйти в этом июле, но в прошлом октябре релиз перенесли. Кроме того, на съёмочный процесс повлияла травма одной из актрис, так что съёмки пришлось приостановить и продолжить в начале этого года — они завершились в марте.

За сценарий и постановку ленты, как и в случае оригинала, отвечает Райан Куглер («Крид»). Главную роль в фильме исполнит Михаэла Коэл — она воплотит на экране Анику, инструктора по сражениям в Дора Милаж. В фильме мы также увидим Нэмора, а также Железное сердце, она же Рири Уильямс (Доминик Торн).Кроме того, Кевин Файги отметил, что сиквел «Чёрной пантеры» станет последним фильмом Четвёртой фазы киновселенной Marvel.

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