Опубликован первый тизер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»

Marvel опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и постер ленты, премьера которой состоится 11 ноября.

Изначально картина должна была выйти в этом июле, но в прошлом октябре релиз перенесли. Кроме того, на съёмочный процесс повлияла травма одной из актрис, так что съёмки пришлось приостановить и продолжить в начале этого года — они завершились в марте.