Опубликован первый тизер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»

Marvel опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и постер ленты, премьера которой состоится 11 ноября.
Изначально картина должна была выйти в этом июле, но в прошлом октябре релиз перенесли. Кроме того, на съёмочный процесс повлияла травма одной из актрис, так что съёмки пришлось приостановить и продолжить в начале этого года — они завершились в марте.
За сценарий и постановку ленты, как и в случае оригинала, отвечает Райан Куглер («Крид»). Главную роль в фильме исполнит Михаэла Коэл — она воплотит на экране Анику, инструктора по сражениям в Дора Милаж. В фильме мы также увидим Нэмора, а также Железное сердце, она же Рири Уильямс (Доминик Торн).Кроме того, Кевин Файги отметил, что сиквел «Чёрной пантеры» станет последним фильмом Четвёртой фазы киновселенной Marvel.