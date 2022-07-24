Будущее Marvel: пятая и шестая фаза вселенной

Ночью на Comic-Con прошла большая презентация Marvel, где стало понятнее, чего стоит ожидать от будущих проектов киновселенной. Именно там раскрыли, что четвёртая фаза закончится уже в этом году на сиквеле «Чёрной пантеры» (11 ноября) — там же показали первый трейлер «Ваканды навсегда».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Следом раскрыли всю пятую фазу — она продлится чуть больше года:

Следом за этим последует шестая фаза — заключительная для текущей саги, которую назвали Сага мультивселенной (первые три фазы объединили под названием Сага бесконечности). Она продлится ещё меньше — с осень 2024 года по осень 2025-го. В неё войдут 11 проектов, включая:

Бонус — полноценный трейлер сериала «Женщина-халк»