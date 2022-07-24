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2 часа назад

Shaman в 2023 году даст концерт "Я русский" в "Крокус Сити Холле"

ТАСС

Автор и исполнитель Shaman 9 марта 2023 года представит сольную программу в "Крокус Сити Холле". В заглавие шоу он вынесет свою новую песню "Я русский", рассказал певец ТАСС в воскресенье.

"Я решил назвать мой сольный концерт "Я русский", потому что это не просто песня, это состояние души", - пояснил Shaman.

Музыку и слова патриотической композиции артист написал сам, как и другие песни своего репертуара. Премьера клипа "Я русский" состоялась на YouTube-канале певца. Ролик за два дня набрал почти 1,5 млн просмотров и возглавил тренды музыкальных видео в России.

Столичный концерт станет частью гастрольного тура, который должен охватить более 100 городов центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Санкт-Петербурге Shaman выступит 3 марта 2023 года на сцене БКЗ "Октябрьский".

Концертную программу посвятят 25-летию творческой деятельности артиста: Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, на сцене с четырехлетнего возраста. За его плечами три музыкальных образования, включая Российскую академию музыки имени Гнесиных, победы в музыкальных конкурсах, участие в телешоу "Голос" и "Фактор А".

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