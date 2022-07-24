Автор и исполнитель Shaman 9 марта 2023 года представит сольную программу в "Крокус Сити Холле". В заглавие шоу он вынесет свою новую песню "Я русский", рассказал певец ТАСС в воскресенье.

"Я решил назвать мой сольный концерт "Я русский", потому что это не просто песня, это состояние души", - пояснил Shaman.

Музыку и слова патриотической композиции артист написал сам, как и другие песни своего репертуара. Премьера клипа "Я русский" состоялась на YouTube-канале певца. Ролик за два дня набрал почти 1,5 млн просмотров и возглавил тренды музыкальных видео в России.

Столичный концерт станет частью гастрольного тура, который должен охватить более 100 городов центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Санкт-Петербурге Shaman выступит 3 марта 2023 года на сцене БКЗ "Октябрьский".