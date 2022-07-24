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4 часа назад

Иностранные зрители назвали блюдо из советского фильма «Едой для коров»

FBM.ru

Журналисты издания kinoafisha.info поделились сведениями о том, что иностранные зрители погрузились в отечественный кинематограф. Как стало известно, иностранцам дали попробовать блюда из российских фильмов, которые употребляли любимые всеми герои на экране.

Иностранцы назвали блюдо из советского фильма «Едой для коров»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сообщается о том, что российские жители угостили испанцев овощным салатом, который приготовил Василий для Раисы Захаровны в киноленте «Любовь и голуби». Иностранные зрители оказались в недоумении.

«Как можно такое есть? Это же еда для коров?»,

— прокомментировали они.

Согласно представленным данным, дегустаторы пробовали данный овощной салат, главными ингредиентами которого являлись морковь, капуста и свекла, без каких-либо заправок. Другим блюдом для иностранных граждан оказалась заморская баклажанная икру из комедии Гайдая и рагу из картины «Трое в лодке, не считая собаки». К слову, было отмечено, что третье блюдо им понравилось больше остальных.

Фильмы,Трое в лодке, не считая собаки,Любовь и голуби,
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