В сети высмеяли новый трейлер сериала по «Властелину колец»

Пользователи высмеяли новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video, опубликованный на YouTube . В комментариях под клипом фанаты франшизы принялись иронизировать над творческими решениями шоураннеров.

«Когда Саурон начал петь песню Рианны, у меня мурашки по спине пробежали. У [главы Amazon Джеффа] Безоса получаются по-настоящему эпохальные проекты»,

«В тот момент, когда Роза Роза Паркс в исполнении Хью Хью Джекмана сказала Гэндальфу: "Я — Бэтмен", слезы на глазах навернулись. Феноменальная работа»,

«Когда Арагорн сказал "Аста ла виста" и отрезал голову Саурону, это было божественно»,

Пользователи оставили свыше сотни комментариев, в которых персонажи вселенной «Властелина колец» произносят реплики из других фильмов, в том числе из «Титаника», «Темного рыцаря», «Матрицы» и франшиз «Мстители», «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Другие комментаторы отметили, что многие шутки участников флешмоба выглядят куда более захватывающими, нежели сюжет грядущего сериала.