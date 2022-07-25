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1 час назад

В сентябре начнётся «Эра выживания». В кино, конечно

Кино-Панк

29 сентября в российский прокат выходит французский фантастический фильм «Эра выживания» от режиссёров Кристины Бозит и Бруно Сампера.

В сентябре выходит «Эра выживания»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.

Главные роли в фильме исполнили Раффиелла Чепмен («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Темные начала», «Бесконечность») и Эдди МарсанДжентльмены», «Гнев человеческий», «Иллюзионист», «Шерлок Холмс»).

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