В сентябре выходит «Эра выживания»

29 сентября в российский прокат выходит французский фантастический фильм «Эра выживания» от режиссёров Кристины Бозит и Бруно Сампера.
По сюжету, человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.
Главные роли в фильме исполнили Раффиелла Чепмен («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Темные начала», «Бесконечность») и Эдди Марсан («Джентльмены», «Гнев человеческий», «Иллюзионист», «Шерлок Холмс»).