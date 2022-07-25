Бриджит Джонс возвращается: чем удивит новая часть

Создатели культового фильма «Дневник Бриджит Джонс» работают над четвертой частью картины. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. Что известно о картине, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

К съемкам фильма планируют приступить уже в этом году. Главную героиню вновь сыграет Рене Зеллвегер. Инсайдеры также не исключают появление в четвертой части Хью Гранта, сыгравшего возлюбленного Джонс. События картины будут разворачиваться через 7 лет после тех, о которых шла речь в предыдущей части, и расскажут о том, как Бриджит справляется с ролью матери.

Сценарий нового фильма, как отмечает The Sun, создавался при участии автора книг про Бриджит Джонс Хелен Филдинг. Окончательный каст картины пока не разглашается. Дата премьеры пока тоже не сообщается. Предполагают, что фильм может выйти на экраны в 2023 или 2024 году.