Не от Disney или Ghibli: 9 классных мультфильмов

Такие гиганты анимационной индустрии, как Disney и Ghibli, многие десятилетия покоряют зрителей. Но не ими двумя сфера развлечений едина, и это прекрасно.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Сегодня Тлум.Ру рассказывает о 9 классных мультфильмах других студий. Они стоят просмотра. Расскажем: кто их сделал, о чём они и сколько длятся — на случай, если вы захотите устроить семейный киномарафон.

Видео дня

Студия: Warner Animation Group

Длительность: 100 минут

О чём: о становлении обычного лего-парня Эммета в качестве настоящего героя. Мультфильм отличается складным повествованием, нужным уровнем юмора и, конечно же, тем, что даже не фанаты блочного строительства без проблем захотят и себе парочку наборчиков, чтобы было.

Студия: DreamWorks Animation

Длительность: 98 минут

О чём: юный викинг Иккинг решает пойти против заветов отца и остального населения острова Олух, и заводит дружбу с драконом. Тот, хоть и дикий, а показывает дружелюбный нрав, если не забыть притащить рыбу. Проблемы на этом только начинаются… И превращаются в масштабную франшизу. Посмотрев первую часть, невозможно пропустить остальные.

№ 3: «Маленький принц»

Студия: Method Animation

Длительность: 110 минут

О чём: экранизация одноимённой сказки Антуана де Сента-Экзюпери. Принц там маленький-маленький, а главная героиня — Девочка, она проникается к юному мечтателю симпатией, после чего отправляется узнать подробности о его жизни. Для зрителей с большим сердцем, готовым к сильным переживаниям.

Студия: Sony Pictures Animation

Длительность: 117 минут

О чём: обычный школьник Майлз Моралес переходит в престижное учебное заведение, знакомится с красавицей Гвен, получает укус от необычного паука, узнаёт о существовании других вселенных и становится частью потрясающей компании. Сиквел мультфильма уже анонсировали, смотрите первый трейлер. Ждём такого же драйва, который показала первая часть.

Студия: Illumination Entertainment

Длительность: 110 минут

О чём: группа не самых удачливых по жизни артистов собирается с силами, преодолевает преграды в виде жизненных обстоятельств, и устраивает-таки шоу мечты. У мультфильма есть сиквел, если вы пропустили, он не так силён по напору, хотя остаётся интересным для любителей музыки.

№ 6: «Девочка, покорившая время»

Студия: Madhouse

Длительность: 95 минут

О чём: экранизация романа Ясутакы Цуцуи «Девушка, которая прыгнула сквозь время» повествует о Макото Конно, способной перемещаться во времени и исследовать то, как подобные прыжки отражаются на разных сферах её жизни. Комедия, драма, эмоциональная эволюция героини, завораживающая анимация — там есть всё это.

Студия: SPA Studio

Длительность: 96 минут

О чём: детская сказка для взрослых о том, как добиваться целей и не бояться брать бразды судьбы в свои руки. Неудачник-почтальон объединяется с хмурым отшельником, вместе они приносят в находящийся в состоянии вечной вражды городок спокойствие и умиротворение через детские игрушки. Проект вышел на Netflix в 2019 году и стал громкой новинкой, выигравшей несколько наград.

Студия: Cartoon Saloon

Длительность: 103 минуты

О чём: о том, как обычная девочка встречает девочку-волчицу, получает укус, учится обращаться, скрываться от людей и отстаивать свои жизненные приоритеты. Это идеальная картина для семейного просмотра, анимация завораживает. Отдельно рекомендуем присмотреться к другим историям студии, они стоят вашего времени.

Студия: 20th Century Fox

Длительность: 94 минуты