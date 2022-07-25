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1 час назад

В Marvel анонсировали две новые части «Мстителей»

Мария Каткова

Руководитель студии Marvel Кевин Файги анонсировал выпуск фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Как сообщает издание Deadline, новые кинокартины выйдут в 2025 году с разницей в шесть месяцев.

В Marvel анонсировали две новые части «Мстителей»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая, а «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября. Кто выступит режиссером новых частей кинофраншизы и кому достанутся главные роли пока не уточняется.

Напомним, что 24 июля Marvel опубликовали первый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года — она станет 30 картиной в медиафраншизе студии.

23 июня состоялась мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром», главные роли в котором сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл и Тайка Вайтити. В России картину официально не показывали из-за отказа западных компаний выдавать прокатные разрешения кинотеатрам на фоне ситуации на Украине.

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