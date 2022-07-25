В Marvel анонсировали две новые части «Мстителей»

Руководитель студии Marvel Кевин Файги анонсировал выпуск фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Как сообщает издание Deadline, новые кинокартины выйдут в 2025 году с разницей в шесть месяцев.

Так, фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая, а «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября. Кто выступит режиссером новых частей кинофраншизы и кому достанутся главные роли пока не уточняется.

Напомним, что 24 июля Marvel опубликовали первый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года — она станет 30 картиной в медиафраншизе студии.