Хоррор «Нет» стал лидером проката в США и Канаде

Фильм ужасов режиссёра Джордана Пила на старте собрал 44 миллиона долларов в 3 785 кинотеатрах. Хоррор обогнал «Тор: Любовь и гром» и «Миньоны: Грювитация».

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Они собрали с 22 по 24 июля 22,1 миллиона долларов и 17,7 миллиона соответственно.

Роли в фильме «Нет» сыграли Дэниэл Калуя, Кеке Палмер, Стивен Ян и другие. Хоррор представляет собой социальный триллер, в котором режиссёр покажет зрителям их внутренних чудовищ.