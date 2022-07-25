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55 минут назад

Хоррор «Нет» стал лидером проката в США и Канаде с 22 по 24 июля

runews24.ru

Фильм ужасов режиссёра Джордана Пила на старте собрал 44 миллиона долларов в 3 785 кинотеатрах. Хоррор обогнал «Тор: Любовь и гром» и «Миньоны: Грювитация».

Хоррор «Нет» стал лидером проката в США и Канаде
Фото: runews24.rurunews24.ru

Они собрали с 22 по 24 июля 22,1 миллиона долларов и 17,7 миллиона соответственно.

Роли в фильме «Нет» сыграли Дэниэл Калуя, Кеке Палмер, Стивен Ян и другие. Хоррор представляет собой социальный триллер, в котором режиссёр покажет зрителям их внутренних чудовищ.

Единственное, что известно о сюжете кинокартины – герои наблюдают облако неизвестного происхождения, которое появляется над небольшим ранчо. Его жители с того времени начинают сталкиваться с неприятностями.

Фильмы,Нет,Дэниэл Калуя,Кеке Палмер,
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