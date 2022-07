О Робби Уильямсе снимают документальный фильм

Новость-бомба для поклонников Робби Уильямса (мы в первых рядах, если что): издание Daily Mail сообщает, что 48-летний британский певец подписал контракт на создание документального фильма о своей жизни. В связи с этим впервые за 20 лет в роскошном доме Робби появятся многочисленные камеры и съемочная команда. Чувствуем, фильм получится что надо и не оставит нас равнодушными: биографическая картина Better Man расскажет о невероятном восхождении Робби к славе — от сердцееда бойз-бенда Take That до суперзвезды, в одиночку лихо собирающей стадионы по всему миру (в 2006 году Робби попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как за один день продал 1,6 миллиона билетов на концерты). Создатели обещают и затронуть наиболее тернистый участок творческого пути исполнителя — период глубокой депрессии, — и исследовать «внутренних демонов», с которыми суперзвезде тогда приходилось сражаться как на сцене, так и за ее пределами. Вот это откровенность!