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37 минут назад

Психолог рассказала, почему детям полезно смотреть советские мультфильмы

Москва24

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему детям принесет пользу просмотр мультфильмов времен СССР. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Почему детям полезно смотреть советские мультфильмы
Фото: М24М24

Она отметила, что в советских мультфильмах очень просто и доходчиво показывали, как правильно и как неправильно себя вести.

"Мультфильмы показывают в доступной форме, как справиться со своими проблемами. Если обижают, как действовать в такой ситуации; если страшно, как побороть страх. Могут помочь сформировать характер, научить правильно действовать, справляться с трудностями", – рассказала Наумова.

По словам психолога, лучше всего это отображено в мультфильмах, сделанных в СССР.

"Для маленьких деток оптимально смотреть именно советские мультфильмы, потому что там медленная смена кадров и маленькие серии, что безопасно для детского здоровья", – пояснила специалист.

Наумова также посоветовала пересматривать советские мультики взрослым. Она убеждена, что это поможет окунуться в детство и посмотреть на мультфильм другим взглядом.

"Потому что какие-то вещи, юмор были не до конца поняты", – резюмировала специалист.

Ранее Наумова дала несколько советов родителям одаренных детей.

Эксперт отметила, что в первую очередь нужно знать таланты своего ребенка, чтобы научить его опираться на свои сильные стороны. Для этого необходимо стараться развивать свое чадо в разных направлениях.

Специалист обратила внимание на то, что родители не должны забывать и о предпочтениях самого ребенка: дети должны заниматься тем, что их интересует. Она также заметила, что не стоит перегружать ребенка большим количеством дополнительных занятий, ведь это может привести к срыву нервной системы.

Фильмы,Наталья Наумова,
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