Почему детям полезно смотреть советские мультфильмы

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему детям принесет пользу просмотр мультфильмов времен СССР. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Фото: М24 М24

Она отметила, что в советских мультфильмах очень просто и доходчиво показывали, как правильно и как неправильно себя вести.

"Мультфильмы показывают в доступной форме, как справиться со своими проблемами. Если обижают, как действовать в такой ситуации; если страшно, как побороть страх. Могут помочь сформировать характер, научить правильно действовать, справляться с трудностями", – рассказала Наумова.

По словам психолога, лучше всего это отображено в мультфильмах, сделанных в СССР.

"Для маленьких деток оптимально смотреть именно советские мультфильмы, потому что там медленная смена кадров и маленькие серии, что безопасно для детского здоровья", – пояснила специалист.

Наумова также посоветовала пересматривать советские мультики взрослым. Она убеждена, что это поможет окунуться в детство и посмотреть на мультфильм другим взглядом.

"Потому что какие-то вещи, юмор были не до конца поняты", – резюмировала специалист.

Ранее Наумова дала несколько советов родителям одаренных детей.

Эксперт отметила, что в первую очередь нужно знать таланты своего ребенка, чтобы научить его опираться на свои сильные стороны. Для этого необходимо стараться развивать свое чадо в разных направлениях.