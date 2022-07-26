Получился ли у Pixar «Интерстеллар» для детей

Все мы видели грандиозное в своём разнообразии количество анимационных историй. Но вот, пожалуй, фильм, персонаж которого взят за основу для детских кукол — такого ещё не было. И речь не про реальную жизнь. Нет. Неудержимый Базз Светик, верный друг шерифа Вуди и тот самый рейнджер без космоса из франшизы «История игрушек» вновь вернулся на экраны. Конечно, не российские, но мы верим в упорство зрителей, желающих посмотреть мультфильм «Базз Лайтер».

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру обозревает новинку и старается без спойлеров разобраться в том, что у студии Pixar вышло — философская сказка для детей или эмоциональное путешествие для взрослых.

Видео дня

О чём?

Рекомендуем не забывать, что перед вами буквально один из любимых фильмов мальчика Энди. Базз не настоящий, его роль исполняет актёр с самым внушительным подбородком на свете.

И конкретно этот Базз вместе со своими сослуживцами неудачно приземляется на не самой дружественной планете. Там живые и агрессивные растения, сама местность не располагает к гостевым посиделкам. Базз решает — пора. Для «пора» требуется совершить тренировочные прыжки, потому что всё это великая наука и нестабильное восстановленное по формулам топливо. Оказывается, прыжки совершать можно, но не на требуемой скорости. Пока Базз тратит буквально минуты, на той самой планете пролетают годы. Происходит это из раза в раз, бравый космический рейнджер и не думает сдаваться.

Во что стоит вглядеться детально? Мультфильм длится более полутора часов, а студия Pixar славится душевными историями.

№ 1: Эволюция Базза

Он хоть и является закалённым космическим рейнджером, обладает некоторым количеством качеств, присущих бывалым воякам. К примеру, совершенно ни во что не ставит новеньких, ещё «зелёных» специалистов. Базз не доверят никому кроме своей близкой подруги в лепёшку расшибётся, но сделает всё сам, чем позволит новичку.

Эта тема следует за Баззом по пятам, он не подозревает, что возможность отбросить стереотип о бесполезности молодых рейнджеров (инженеров, поваров — подставьте сюда любую профессию) могла бы существенно изменить его жизнь. Именно за подобной эволюцией зрители и смогут понаблюдать. Взрослые так и вовсе заметят в поведении Базза знакомые нотки — не переживайте, все мы периодически те ещё космические рейнджеры, которым не помешает большая встряска.

№ 2: Жизненный кризис

Не зря в заголовке своего обзора мы вспомнили фильм «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана. И там главному герою пришлось буквально бросить семью ради благой цели — найти подходящую для людей новую планету, в то время как на Земле практически все ресурсы истощены. Он находится в команде специалистов, увлечённых поисками, сам же страдает от разлуки с детьми. В фильме видеосообщения, которыми герой перекидывается с дочкой и сыном, преодолевают гигантские расстояния, и ещё вчерашние школьники быстро превращаются во взрослых.

Базз облачён в благую цель — он не представляет, как бывшие участники миссии акклиматизируются и позволят себе нормально устроиться на опасной планете. Он считает, что каждая минута, день или месяц, проведённые в такой обстановке — потерянное время. И будучи вечно вдали от подруги и прочих, рейнджеру не дано понять, что жизнь продолжается. Да, со своими трудностями, заодно взлётами и падениями. Данная сюжетная линия показывает не просто жизненный, но ещё и личностный кризис, преодолевать который Базз начнёт в компании, без которой ни одно путешествие не считается полным.

№ 3: Преодоление страхов

Понятный и простой факт «космические рейнджеры не должны бояться космоса» оказался ещё одной ступенью повествования мультфильма. Преодоление страхов — значительная часть нашей жизни. Тренировки, конечно, помогают сбросить часть напряжения, но оно ведь возвращается в утроенном размере, стоит оказаться в реальной стрессовой ситуации. Вся команда борется с собой.

Кто-то отказывается брать в руки оружие, даже когда враг наносит урон, кто-то переживает, будто занимает чужое место и своими неловкими потугами стать героем лишь тратит время, кто-то, как мы уже сказали, боится космоса. Тот необъятный, холодный, пугающий и в него обязательно придётся ворваться и проверить свою выносливость, проворность и нервы. Здесь история Базза и команды полезна в первую очередь для детей, у них-то первых разов в жизни в сотни раз больше, чем у зрителей старше, тех, кто успел стать умудрённым опытом в некоторых сферах.

№ 4: Разная демонстрация заботы

Есть мнение, что все люди должны выражать заботу близким одинаковыми способами. К примеру, спрашивать о настроении, дарить милые безделушки, помнить о нелюбимых блюдах. На деле, то, как мы показываем заботу, в первую очередь зависит от нас самих. Для Базза это неустанные полёты с целью добиться идеального результата, и как следствия возможности перенести людей на другую планету. Для его лучшей подруги — подарок в виде терапевтрического робо-кота Сокса.

На протяжении всего мультфильма подобных моментов действительно много. Они случаются в тишине, когда есть время пожевать не самый типичный сендвич, или в разгар сражения, где только и нужно, что следить за противником. Забота — одна из тем, которую студия Pixar из раза в раз преподносит зрителям в новом оформлении, чем продолжает влюблять в свои проекты.

№ 5: Кое-что из «Истории игрушек»

Про Зурга никто не забыл, его показывали в трейлерах и всячески нагнетали атмосферу. Ещё помните, что он успел признаться Баззу в их ближайшей родственной связи? Для фанатов игрушечной франшизы и этот момент не упустили, правда, разыграли имеющиеся карты несколько иначе. Правильно, зачем повторяться, если можно переосмыслить некоторые сюжетные детали?

Итог:

Зрители, долго отслеживающие новости о выходе мультфильма «Базз Лайтер», не раз и не два видели разного рода заголовки и в некотором роде тревожные подробности, из-за которых выход ленты в паре стран не просто бойкотировали — отменили. Смелым зрителям нечего бояться, уж при условии домашнего просмотра смело пользуйтесь перемоткой на несколько сцен вперёд, что, не будем лукавить, смажет эмоциональный отклик.

История Базза — мультфильм в мультфильме, подробности которого открываются, точно матрёшка, хотя порой и получится предсказать, что ждёт впереди. От самого космоса здесь не так много, зато вам точно удастся насладиться нереальной красотой полёта рейнджера.

Студия Pixar в очередной раз успешно пощекотала душу зрителей, жаждущих получить не самую типичную историю, преподнесённую в необычной остановке. Здесь есть роботы, ожившие растения, дружба, мелкие и не очень проблемы, взрывы, погони, местами получится даже вспомнить Кота в сапогах, да-да, всё верно.