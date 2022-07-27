В кино выходит фильм «Нахимовцы»

В четверг, 28 июля, в преддверии Дня ВМФ на большие экраны выйдет лента «Нахимовцы» режиссёра Олега Штрома. Это история о двух братьях-близнецах, которые распрощаются с не совсем законной подработкой и будут зачислены в Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, где познают истинную силу, терпение, мужество и поддержку товарищей в сложных ситуациях. По словам авторов ленты, большая часть картины снималась в Нахимовском училище, и многие из тех, кто появляется на экране — реальные курсанты и педагоги учебного заведения.

Фото: Кадр из фильма «Нахимовцы» Кадр из фильма «Нахимовцы»

В четверг, 28 июля, в широкий прокат выходит российская лента «Нахимовцы» режиссёра Олега Штрома. В центре истории — братья-близнецы Семён и Тимофей Логиновы из семьи потомственных моряков. Их отец и дедушка учились в военно-морском училище и добились почёта и уважения. Ребята же не хотят следовать семейной традиции и мечтают просто обогатиться, причём как можно быстрее.

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Главные роли исполнили братья Даниил и Никита Ходуновы. Это был их первый опыт в съёмках. После «Нахимовцев» артисты начали участвовать и в других проектах, например, в сериале «Мосгаз. Западня», а также решили получить профильное актёрское образование.

«Вначале, конечно, было волнительно, потому что это был наш первый опыт, и мы ещё не знали, что такое камера, крупный план, средний план. Но в этом нам помогла вся команда, начиная от режиссёра, заканчивая другими актёрами и продюсерами. Главный помощник — это мой брат, конечно»,

— поделился впечатлениями о съёмках Даниил Ходунов.

Однако, несмотря на отсутствие опыта работы в кадре, братья-близнецы отлично вжились в свои роли. По их словам, перед съёмками они посетили несколько курсов по актёрскому мастерству и на площадке появились уже подготовленными. Помогло и то, что Ходуновы, как и их персонажи, родились в военной семье.

Вместе с ними в ленте снялись Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и другие актёры.

По сюжету всё лето Сёма и Тима Логиновы гуляли с друзьями, отдыхали и подрабатывали продажей воздушных шариков «для взрослых» вместо того, чтобы посещать репетитора по английскому и заниматься самбо. Их отец, Андрей Логинов (Андрей Мерзликин), всё это время был в плавании. Когда он возвращается домой и узнаёт, что мальчишки забросили учёбу и спорт, связались с плохими ребятами, то отправляет сыновей в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге.

С этого момента у близнецов начинается новая жизнь, которая сначала совсем их не устраивает. Они нехотя выполняют все указания старшего по званию, ругаются с другими воспитанниками и в итоге решают плохо выполнять требования, чтобы их отчислили.

Но здоровая конкуренция и стремление к победе берут верх, и вот уже один из них «утирает нос» товарищу на уроке английского, другой — с лёгкостью кладёт соперника на лопатки на занятиях по самбо.

Постепенно братья втягиваются в процесс обучения и уже не стремятся выйти за ворота училища. Они учатся терпению, смирению, отваге и находят новых друзей в лице товарищей-нахимовцев, которые без раздумий проявят смелость и придут на помощь в самый подходящий для близнецов момент.

«Нахимовцы» — картина о взрослении, дружбе, чести и долге не только перед родиной, но и перед самим собой. В ней нет военных действий, масштабных битв — кинолента раскрывает мир воспитанников военно-морского училища, их жизнь и то, как учёба меняет их в лучшую сторону. Они гордо носят форму, с детства знают, что такое дисциплина и ответственность, находят настоящих друзей, влюбляются и, несмотря на свой юный возраст, становятся мужественными и отважными.

В течение фильма у главных героев меняются ценности, а вместе с нахимовцами и зрители задумываются, что в жизни действительно важно.

«Мы не стремились сделать такое ура-патриотическое кино, чтобы это была агитка прямолинейная. В фильме всё-таки есть некий стержень, а именно — судьба молодых людей, которые стоят на пороге взрослой жизни, и то, как на них влияет братство Нахимовского училища. Их первое понимание взаимоотношений — не телефоны с утра, а человеческие истинные вещи, которые пригодятся им во взрослой жизни. Мы снимали об этом»,

— отметил один из продюсеров Алексей Рязанцев.

Съёмки ленты проходили в питерском корпусе Нахимовского военно-морского училища и частично во Владивостоке (корабли Тихоокеанского флота). Большая часть курсантов, которые появляются на экране, — обычные нахимовцы. Педагоги, к слову, многие тоже реальные.

Картина содержит несколько сцен драк и прохождения полос препятствий. Также героям приходится демонстрировать боевые элементы из самбо. Всё это, очевидно, требует определённой физической подготовки от актёров.

Тем не менее, Даниил и Никита Ходуновы выполняли все трюки и движения в кадре самостоятельно. Более того, по словам продюсера Юрия Обухова, у артистов был каскадёр, но он им не понадобился.

«Благодаря нашим продюсерам мы прошли не только актёрскую, но и физическую подготовку. С нами работали (тренеры. — RT). Приёмы самбо мы тоже изучали перед съёмками»,

— признался RT Никита Ходунов.

В целом, фильм довольно предсказуем, однако это не имеет значения, поскольку интерес зрителя держится не на эффектных неожиданных поворотах, а на транслируемых ценностях. Съёмочная группа и актёрский состав подарили зрителю тёплые, добрые эмоции и дали почву для размышления.

Улыбку на лице вызывает и юношеская чистая любовь. Нахимовец влюбляется в дочь преподавателя Марию. При первой встрече с ней он теряет дар речи, краснеет. Курсант рисует портрет Маши, предлагает помочь написать реферат об истории училища, зовёт на свидание, а в конце помогает ей выпутаться из неприятностей. Нахимовец искренне и самоотверженно пытается завоевать сердце девушки.

Финал ленты состоит из архивных видео настоящих воспитанников Нахимовского училища. На кадрах — их учебные будни, построения, спортивные занятия, а также военные парады. Сцены сопровождает марш нахимовцев, написанный специально для фильма.