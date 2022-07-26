Зачем массовка дебютного фильма Михалкова дала ему взятку

В начале семидесятых молодой выпускник ВГИКа Никита Михалков решил снять истерн. На главные роли позвал коллег из института. Услугами каскадеров старались не пользоваться: бюджет картины был небольшой, да и сами актеры оказались не прочь попробовать себя в экстремальных сценах. Но без массовки обойтись не смогли. Как желание нанять статистов едва не обернулось для Михалкова тюрьмой, читайте в статье “Рамблера”.
Сюжет будущего “истерна” появился благодаря сценаристу Эдуарду Володарскому. Он прочитал газетную заметку об эшелоне с золотом, который попеременно захватывали белогвардейцы и красноармейцы. Борьба за драгоценности закончилась, когда ими завладели чекисты. Эта история легла сначала в основу повести “Полмиллиона вплавь, пешком и волоком”, а затем была экранизирована.
Съемки картины начались летом 1973 года. Первые декорации возводили на “Мосфильме”. Затем вся съемочная группа перебралась в Подмосковье – для съемок сцены с проводами красноармейцев. По легенде, когда встал вопрос, куда переносить дальнейшее производство картины, танцор Махмуд Эсамбаев предложил Михалкову поехать в Чечено-Ингушскую АССР. Туда и решили перебросить съемочный процесс.
Несмотря на то, что отец режиссера, Сергей Михалков, являлся народным депутатом от этой республики, работа в регионе шла со скрипом. После массовой драки между чеченцами и кинематографистами, как ни странно, отношения с местным населением наладились. Появился не один десяток желающих сняться в картине. К счастью Михалкова, которому была нужна массовка для некоторых сцен. В процессе ее набора и случился казус.
Объявление о наборе массовки звучало так: “Нужно приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — пять”. Его-то местные жители истолковали превратно. Они пришли с паспортами, вложив в каждый сумму, как они думали, за будущую и желаемую роль – в соответствии с объявлением. В результате на Михалкова чуть было не завели уголовное дело о взяточничестве.
А массовка продолжала удивлять столичных артистов. Участники съемок всерьез справлялись, снабдят ли их оружием на съемках или им стоит принести свое. Однажды, когда массовку поделили на пассажиров ограбленного поезда и разбойников, местные жители самовольно ушли на сторону злодеев. Аргумент был простой: играть жертв ограбления было ниже достоинства чеченцев.
Несмотря на все сложности съемки в Чечне Никита Михалков считает одними из самых интересных в своей жизни.