Зачем массовка дебютного фильма Михалкова дала ему взятку

В начале семидесятых молодой выпускник ВГИКа Никита Михалков решил снять истерн. На главные роли позвал коллег из института. Услугами каскадеров старались не пользоваться: бюджет картины был небольшой, да и сами актеры оказались не прочь попробовать себя в экстремальных сценах. Но без массовки обойтись не смогли. Как желание нанять статистов едва не обернулось для Михалкова тюрьмой, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма “Свой среди чужих, чужой среди своих” Кадр из фильма “Свой среди чужих, чужой среди своих”

Сюжет будущего “истерна” появился благодаря сценаристу Эдуарду Володарскому. Он прочитал газетную заметку об эшелоне с золотом, который попеременно захватывали белогвардейцы и красноармейцы. Борьба за драгоценности закончилась, когда ими завладели чекисты. Эта история легла сначала в основу повести “Полмиллиона вплавь, пешком и волоком”, а затем была экранизирована.

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Съемки картины начались летом 1973 года. Первые декорации возводили на “Мосфильме”. Затем вся съемочная группа перебралась в Подмосковье – для съемок сцены с проводами красноармейцев. По легенде, когда встал вопрос, куда переносить дальнейшее производство картины, танцор Махмуд Эсамбаев предложил Михалкову поехать в Чечено-Ингушскую АССР. Туда и решили перебросить съемочный процесс.

Несмотря на то, что отец режиссера, Сергей Михалков, являлся народным депутатом от этой республики, работа в регионе шла со скрипом. После массовой драки между чеченцами и кинематографистами, как ни странно, отношения с местным населением наладились. Появился не один десяток желающих сняться в картине. К счастью Михалкова, которому была нужна массовка для некоторых сцен. В процессе ее набора и случился казус.

Объявление о наборе массовки звучало так: “Нужно приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — пять”. Его-то местные жители истолковали превратно. Они пришли с паспортами, вложив в каждый сумму, как они думали, за будущую и желаемую роль – в соответствии с объявлением. В результате на Михалкова чуть было не завели уголовное дело о взяточничестве.

А массовка продолжала удивлять столичных артистов. Участники съемок всерьез справлялись, снабдят ли их оружием на съемках или им стоит принести свое. Однажды, когда массовку поделили на пассажиров ограбленного поезда и разбойников, местные жители самовольно ушли на сторону злодеев. Аргумент был простой: играть жертв ограбления было ниже достоинства чеченцев.