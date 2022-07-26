Disney+ снимет новую экранизацию романа о драконах "Эрагон"

Стриминговая платформа Disney+ снимет новую многосерийную экранизацию серии романов "Наследие" Кристофера Паолини о драконах. Об этом сообщает Variety со ссылкой на осведомленные источники.

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Книга под названием "Эрагон", которую уже экранизировали в 2006 году, будет экранизирована первой. Также в основу сценария лягут еще три книги цикла "Наследие": "Эрагон. Возвращение", "Эрагон. Брисингр" и "Эрагон. Наследие".

Паолини должен стать соавтором сценария и поучаствовать в разработке нового шоу.

По сюжету романов "Наследие", 17-летний деревенский парень по имени Эрагон однажды обнаруживает яйцо дракона.