Лучшие фильмы с Сандрой Буллок

Сандра Буллок — одна из самых запоминающихся актрис 90-х. Благодаря натуральной красоте и чарующей улыбке она стала героиней слезных драм и романтических комедий. К ее дню рождения мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем 7 лучших ролей актрисы.

Фото: Кадр из фильма «Предчувствие» Кадр из фильма «Предчувствие»

«То, что называют любовью» (1993, реж. Питер Богданович)

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В начале 90-х годов Сандра Буллок еще не была известной актрисой, ее впервые заметили в мелодраме «То, что называют любовь» у классика Нового Голливуда Питера Богдановича («Бумажная луна»). Сюжет фильма напоминает историю из мюзикла «Звезда родилась»: молодая девушка Миранда приезжает в Нэшвилл, чтобы стать исполнительницей кантри-музыки. Она пробует себя в кафе «Синяя Птица», но ее талант оценивает только его владелица и предлагает работу официантки.

«Принц Египта» (1998, реж. Бренда Чепмен, Стив Хикнер, Саймон Уэллс)

К концу тысячелетия Буллок не была достаточно известной, потому не боялась пробовать новое. Так она согласилась озвучить одну из главных ролей в фильме новой анимационной студии «DreamWorks» об освобождении еврейского народа. Это мультипликационная версия истории пророка Моисея.

«Сила природы» (1999, реж. Бронуэн Хьюз)

Бен (Бен Аффлек) — самый обычный парень, пишущий вступительные тексты на обложках книг. Он отправляется на свадьбу к девушке Бриджет (Мора Тирни), чувствуя, что все пойдет наперекосяк. Его самолет терпит крушение при взлете, поэтому ему приходится арендовать машину вместе с коллегой по несчастью Сарой (Сандра Буллок), которой нужно добраться в тот же город.

«28 дней» (2000, реж. Бетти Томас)

Гвен Каммингс — избалованная колумнистка популярной газеты, имеющая проблемы с алкоголем и легкими наркотиками. Из-за зависимостей она портит свадьбу родной сестры и оказывается в больнице, где знакомится с крайне интересными личностями.

«Предчувствие» (2007, реж. Меннан Япо)

Муж Линды Хэнсон умер в автокатастрофе, теперь нужно как-то объяснить дочкам, почему отец не вернется из командировки. Женщина просыпается и понимает, что видела вещий сон. Ей никто, конечно же, не верит, но только она может предотвратить трагедию.

«Невидимая сторона» (2009, реж. Джон Ли Хэнкок)

Роль Сандры Буллок, подарившая ей премию «Оскар». Будущая звезда американского футбола Майкл Оэр родился в неблагополучной семье, поэтому каждый год приют отдавал в его в новый дом, но мальчик ото всех сбегал. Друг Майка просит тренера христианской школы Вингейт взять ребенка под свое крыло, и тот соглашается.

«Миньоны» (2015, реж. Кайл Балда, Пьер Коффан)