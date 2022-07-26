Лучшие фильмы с Сандрой Буллок

Сандра Буллок — одна из самых запоминающихся актрис 90-х. Благодаря натуральной красоте и чарующей улыбке она стала героиней слезных драм и романтических комедий. К ее дню рождения мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем 7 лучших ролей актрисы.
В начале 90-х годов Сандра Буллок еще не была известной актрисой, ее впервые заметили в мелодраме «То, что называют любовь» у классика Нового Голливуда Питера Богдановича («Бумажная луна»). Сюжет фильма напоминает историю из мюзикла «Звезда родилась»: молодая девушка Миранда приезжает в Нэшвилл, чтобы стать исполнительницей кантри-музыки. Она пробует себя в кафе «Синяя Птица», но ее талант оценивает только его владелица и предлагает работу официантки.
К концу тысячелетия Буллок не была достаточно известной, потому не боялась пробовать новое. Так она согласилась озвучить одну из главных ролей в фильме новой анимационной студии «DreamWorks» об освобождении еврейского народа. Это мультипликационная версия истории пророка Моисея.
Бен (Бен Аффлек) — самый обычный парень, пишущий вступительные тексты на обложках книг. Он отправляется на свадьбу к девушке Бриджет (Мора Тирни), чувствуя, что все пойдет наперекосяк. Его самолет терпит крушение при взлете, поэтому ему приходится арендовать машину вместе с коллегой по несчастью Сарой (Сандра Буллок), которой нужно добраться в тот же город.
Гвен Каммингс — избалованная колумнистка популярной газеты, имеющая проблемы с алкоголем и легкими наркотиками. Из-за зависимостей она портит свадьбу родной сестры и оказывается в больнице, где знакомится с крайне интересными личностями.
Муж Линды Хэнсон умер в автокатастрофе, теперь нужно как-то объяснить дочкам, почему отец не вернется из командировки. Женщина просыпается и понимает, что видела вещий сон. Ей никто, конечно же, не верит, но только она может предотвратить трагедию.
Роль Сандры Буллок, подарившая ей премию «Оскар». Будущая звезда американского футбола Майкл Оэр родился в неблагополучной семье, поэтому каждый год приют отдавал в его в новый дом, но мальчик ото всех сбегал. Друг Майка просит тренера христианской школы Вингейт взять ребенка под свое крыло, и тот соглашается.
Спустя годы работы в Голливуде имя Сандры Буллок стало продающим, поэтому она снова взялась за озвучку хитового анимационного фильма. Теперь она озвучила главную злодейку Скарлетт Оверкилл, ей до Грю служили маленькие смешные миньоны.