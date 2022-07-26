Начались съемки фильма «Кончится лето»

В центре сюжета - главный герой Кеша (его играет Юра Борисов). Парню 27 лет, он после долгого отсутствия возвращается в родной посёлок. У него за плечами — срок, который он получил, взяв на себя вину младшего брата. Кеша хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Но не всё складывается так, как он мечтает...