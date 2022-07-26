Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

«Человек-муравей 3» будет эпичнее предыдущих частей

Чемпионат.com

Режиссёр фильмов про Человека-муравья Пейтон Рид рассказал о подходе к третьей ленте с подзаголовком «Квантомания». По его словам, зрителей ждёт крутой поворот, из-за которого кинокомикс будет отличаться от предыдущих частей.

«Человек-муравей 3» будет эпичнее предыдущих частей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы знали, что если мы хотим снять третий фильм о Человеке-муравье, то некоторые вещи нужно сделать по-другому. Мы хотели сделать крутой поворот налево и снять фильм, который был бы более эпичным, но продвигал историю и отношения героев.

Также Рид отметил, что хотел столкнуть героев с очень грозным противником. Им в итоге оказался Канг Завоеватель, который впервые появился в киновселенной Marvel в сериале «Локи», и это стало большой удачей для команды. Какая из версий антагониста появится в «Квантомании», режиссёр не раскрыл.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» начнёт пятую фазу киновселенной Marvel и выйдет 17 февраля 2023 года. К своим ролям вернулись Пол Радд и Эванджелин Лилли, а также Джонатан Мэйджерс, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и Билл Мюррей.

Фильмы,Лок,Пол Радд,Мишель Пфайффер,Билл Мюррей,Майкл Дуглас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители