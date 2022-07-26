«Человек-муравей 3» будет эпичнее предыдущих частей

Режиссёр фильмов про Человека-муравья Пейтон Рид рассказал о подходе к третьей ленте с подзаголовком «Квантомания». По его словам, зрителей ждёт крутой поворот, из-за которого кинокомикс будет отличаться от предыдущих частей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мы знали, что если мы хотим снять третий фильм о Человеке-муравье, то некоторые вещи нужно сделать по-другому. Мы хотели сделать крутой поворот налево и снять фильм, который был бы более эпичным, но продвигал историю и отношения героев.

Также Рид отметил, что хотел столкнуть героев с очень грозным противником. Им в итоге оказался Канг Завоеватель, который впервые появился в киновселенной Marvel в сериале «Локи», и это стало большой удачей для команды. Какая из версий антагониста появится в «Квантомании», режиссёр не раскрыл.