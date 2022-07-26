Стэйтему — 55: 5 лучших фильмов с его участием

Брутальный Джейсон Стэйтем отмечает день рождения — 26 июля голливудскому актеру исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал крутые боевики с участием звезды, которые точно стоит увидеть хотя бы раз.

Фото: Кадр из фильма "Гнев человеческий" Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Перевозчик» (2002)

Джейсон Стэйтем в скоростном роуд-муви о бывшем десантнике Фрэнке Мартине, который теперь занимается перевозками. Он всегда соблюдает три правила: не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится…

«Адреналин» (2006)

Наемный убийца Чев узнает, что его отравили редким ядом и отрава начнет действовать немедленно, как только пульс перестанет биться ниже определенной отметки. Теперь ему нужно успеть сделать свои дела, попробовать раздобыть противоядие и отомстить отравителям.

Кадр из фильма "Адреналин"

«Шпион» (2015)

Изобретательная и дико смешная пародия на шпионские экшены о неприметной сотруднице ЦРУ Сьюзан Купер, которая получает первое задание. Но сможет ли она справиться со столько сложной миссией и спасти миллионы жизней?

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)

Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем в спин-оффе гоночной франшизы, который рассказывает о элитном спецагенте Люке Хоббсе и бывшем сотруднике разведки Декарде Шоу. Эти двое терпеть друг друга не могут. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде…

Кадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

«Гнев человеческий» (2021)

История о загадочном Эйче, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Под подозрение попадают все участники этой игры под прикрытием. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стэйтем.