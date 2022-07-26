Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Венецианский кинофестиваль представил основную программу

Диана Товсепова

Состав участников 79-го Венецианского кинофестиваля (31 августа — 10 сентября) объявили президент фестиваля Роберто Чикутто и художественный руководитель Альберто Барбера. 23 фильма поборются за главную премию Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка".

Венецианский кинофестиваль представил основную программу
Фото: PxherePxhere

В список тяжеловесов входят фильмы Алехандро Г. Инарриту, Джоанны Хогг, Сюзанны Никкиарелли, Даррена Аронофски, Эндрю Доминика, Луки Гуаданьино, Мартина МакДонаха и Флориана Зеллера. Как и в прошлом году, в основном конкурсе были отобраны пять картин женщин-режиссеров.

Как было объявлено ранее, картина «Белый шум» Ноа Баумбаха откроет фестиваль.

Джулианна Мур будет председательствовать в жюри конкурса, в которое также входят Одри Диван, Леонардо Ди Костанцо, Мариано Кон, Родриго Сорогойен, Лейла Хатами и Кадзуо Исигуро.

В дополнительной секции "Новые горизонты" покажут совместного производства Казахстана и России - "Голиаф".

Ранее мы писали о самых высокооплачиваемых актерах Голливуда.

Фильмы,Лейла Хатами,Джоанна Хогг,Мариано Кон,Лука Гуаданьино,Родриго Сорогойен,Мартин Макдонах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители