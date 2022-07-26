Венецианский кинофестиваль представил основную программу

В список тяжеловесов входят фильмы Алехандро Г. Инарриту, Джоанны Хогг, Сюзанны Никкиарелли, Даррена Аронофски, Эндрю Доминика, Луки Гуаданьино, Мартина МакДонаха и Флориана Зеллера. Как и в прошлом году, в основном конкурсе были отобраны пять картин женщин-режиссеров.