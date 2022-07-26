Венецианский кинофестиваль представил основную программу

Состав участников 79-го Венецианского кинофестиваля (31 августа — 10 сентября) объявили президент фестиваля Роберто Чикутто и художественный руководитель Альберто Барбера. 23 фильма поборются за главную премию Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка".
В список тяжеловесов входят фильмы Алехандро Г. Инарриту, Джоанны Хогг, Сюзанны Никкиарелли, Даррена Аронофски, Эндрю Доминика, Луки Гуаданьино, Мартина МакДонаха и Флориана Зеллера. Как и в прошлом году, в основном конкурсе были отобраны пять картин женщин-режиссеров.
Как было объявлено ранее, картина «Белый шум» Ноа Баумбаха откроет фестиваль.
Джулианна Мур будет председательствовать в жюри конкурса, в которое также входят Одри Диван, Леонардо Ди Костанцо, Мариано Кон, Родриго Сорогойен, Лейла Хатами и Кадзуо Исигуро.
В дополнительной секции "Новые горизонты" покажут совместного производства Казахстана и России - "Голиаф".
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