«Серый человек» вошел в пятерку самых популярных фильмов Netflix

Несколько дней назад на Netflix вышел фильм «Серый человек». Эта картина рассказывает об оперативнике ЦРУ, который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги.

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Согласно сайту, картина вошла в топ-5 фильмов Netflix и собрала 88,5 миллиона часов просмотров за первую наделю, а также заняла первое место в 84 странах мира.

Ленту приняли смешанно. Отмечали, что у фильма мощный актерский состав и хороший экшен, однако боевик ругали за слабые диалоги и слишком простой сюжет без какой-либо особенности.