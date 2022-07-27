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46 минут назад

«Серый человек» вошел в пятерку самых популярных фильмов Netflix

Чемпионат.comиещё 2

Несколько дней назад на Netflix вышел фильм «Серый человек». Эта картина рассказывает об оперативнике ЦРУ, который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги.

«Серый человек» вошел в пятерку самых популярных фильмов Netflix
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно сайту, картина вошла в топ-5 фильмов Netflix и собрала 88,5 миллиона часов просмотров за первую наделю, а также заняла первое место в 84 странах мира.

Режиссёрами шпионского боевика с Райаном Гослингом, Аной де Армас, Крисом Эвансом, Джессикой Хенвик выступили постановщики фильма «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо.

Ленту приняли смешанно. Отмечали, что у фильма мощный актерский состав и хороший экшен, однако боевик ругали за слабые диалоги и слишком простой сюжет без какой-либо особенности.

«Серый человек» доступен на Netflix.

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