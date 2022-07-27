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34 минуты назад

Джонатан Рис-Майерс — лучшие фильмы и образы

Inc-News

Европейский актер Джонатан Рис Майерс является многоплановым исполнителем, который сумел воплотить на экране самые разнообразные образы. Лучшими его ролями являются драматические воплощения этого удивительного актера.

Джонатан Рис-Майерс — лучшие фильмы и образы
Фото: Кадр из фильма "Август Раш"Кадр из фильма "Август Раш"

Стартовала его актерская деятельность еще в 1996 году с фильма "Исчезновение Финбара". Британские и американские режиссеры в полной мере сумели оценить актерское дарование удивительного актера и в следующей своей ленте "Матч Пойнт", Рис-Майерс сыграл молодого и неглупого парня Криса, который является профессиональным тренером по теннису в премиальном закрытом клубе.

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Здесь, во время очередной своей плановой тренировки, молодой человек решил познакомиться с девушкой из довольно богатой семьи. Её отец взял его на хорошую, высокооплачиваемую работу. Сейчас Крис получил дом, шикарную машину, а также занимается поло по выходным, у него всё действительно идёт очень хорошо. Но вот Крис встречает очень красивую девушку, он просто сильно влюбляется в неё.

Между этими совершенно разными людьми возникает сильнейшее чувство, он попросту не может осуществлять контроль за этими отношениями. Перед ним встает серьезный выбор - нужно ли ему уходить от любимой жены и в дальнейшем попросту растерять всё накопленное им, или же все-таки постараться осуществить преодоление свое на редкость необузданного рокового влечение к великолепной и милой красавице Ноле. Но Крису пришлось столкнуться с серьезной проблемой и сделать самый важный выбор в своей жизни.

В своей актерской карьере, Джо играл разные роли. Особенно ему удавались роковые красавцы, люди, которые обладали негативными привычками, а также адаптировались к окружающей действительности после сложных жизненных проблем.

Сильную острохарактерную роль Джо сыграл в фильме "Влюбленные" совместно с бесподобной Натальей Водяновой, для которой эта роль стала дебютной в кино. Большой чиновник влюбляется в красавицу-жену одного из своих сотрудников и уводит ее от мужа. И этот роман развивается на фоне будущих исторических событий в Европе в 30-х годах XX столетия.

Всего, талантливый ирландец сыграл в 22 фильмах, но самой главной его ролью можно смело считать роль молодого Генриха Восьмого, который раздирается между любовью к двум женщинам, а также желанием иметь долгожданного наследника английского престола. Великолепная костюмированная драма сумела в полной мере продемонстрировать все таланты актера.

Чаще всего, Джо играет в самых противоречивых и сложных ролях.

Особенно интересные работы 45-летнего актера — это:

Джонатан Рис Майерс - настоящее явление в актерском мире, а поскольку сейчас он еще и довольно молод, то сможет порадовать нас своими новыми кинематографическими работами в разноплановых амплуа.

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