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1 час назад

Выбран режиссер для съемок «Мстителей: Династия Канга»

runews24.ru

Киностудия нашла режиссёра, который займётся производством нового фильма о Мстителях. Им стал Дэниел Креттон.

Выбран режиссер для съемок «Мстителей: Династия Канга»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дестин Дэниел Креттон известен по созданию кинокартины «Шан-Чи и легенда десяти колец». Остальные детали съёмок «Мстителей: Династия Канга» пока не сообщаются.

Не известен состав съёмочной группы и актёры. Однако сказано, что роль главного антагониста Канга Завоевателя должен исполнить Джонатан Мэйджерс. Его персонаж ранее появлялся в сериале Marvel «Локи».

Напомним, что глава студии Marvel Кевин Файги рассказал в рамках фестиваля Comic Con о том, что премьера «Мстителей: Династия Канга» запланирована на 2025 год.

Фильмы,Лок,Кевин Файги,
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