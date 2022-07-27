Выбран режиссер для съемок «Мстителей: Династия Канга»

Киностудия нашла режиссёра, который займётся производством нового фильма о Мстителях. Им стал Дэниел Креттон.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Дестин Дэниел Креттон известен по созданию кинокартины «Шан-Чи и легенда десяти колец». Остальные детали съёмок «Мстителей: Династия Канга» пока не сообщаются.

Не известен состав съёмочной группы и актёры. Однако сказано, что роль главного антагониста Канга Завоевателя должен исполнить Джонатан Мэйджерс. Его персонаж ранее появлялся в сериале Marvel «Локи».