Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом "Серого человека"

На стриминговой платформе Netflix выйдет спин-офф и сиквел фильма "Серый человек". Об этом сообщает The Wrap.
Райан Гослинг, который исполнил главную роль в оригинальном проекте, вернется в продолжении истории.
Режиссерами также выступят братья Руссо. Пол Верник и Ретт Риз ("Дэдпул") напишут сценарий спин-оффа, который расскажет о другом элементе вселенной "Серого человека".
Детали сюжета пока держатся в секрете. По данным Netflix, оригинальный проект дебютировал на сервисе как фильм N 1 в 92 странах.
"С таким количеством замечательных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы "Серый Человек" стал частью расширенной вселенной, и мы очень рады, что на Netflix появится продолжение с Райаном",
- говорится в заявлении братьев Руссо.
Премьера "Серого человека" состоялась на Netflix 22 июля.