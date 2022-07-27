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10 минут назад

Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом "Серого человека"

Газета.Ru

На стриминговой платформе Netflix выйдет спин-офф и сиквел фильма "Серый человек". Об этом сообщает The Wrap.

Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом "Серого человека"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Райан Гослинг, который исполнил главную роль в оригинальном проекте, вернется в продолжении истории.

Режиссерами также выступят братья Руссо. Пол Верник и Ретт Риз ("Дэдпул") напишут сценарий спин-оффа, который расскажет о другом элементе вселенной "Серого человека".

Детали сюжета пока держатся в секрете. По данным Netflix, оригинальный проект дебютировал на сервисе как фильм N 1 в 92 странах.

"С таким количеством замечательных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы "Серый Человек" стал частью расширенной вселенной, и мы очень рады, что на Netflix появится продолжение с Райаном",

- говорится в заявлении братьев Руссо.

Премьера "Серого человека" состоялась на Netflix 22 июля.

Фильмы,Дэдпул,Пол Верник,Райан Гослинг,Netflix,
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