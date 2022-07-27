Новый фильм с Ди Каприо и Де Ниро выйдет в 2023 году

Новый фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет на экраны в 2023 году. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, премьера картины состоится в мае 2023 года на Каннском или Венецианском кинофестивале. Дебютировать фильм также может и на другом крупном смотре. Таким образом, в этом году «Убийцы цветочной луны» не смогут побороться за «Оскар».