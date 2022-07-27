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1 час назад

В России состоится премьера иронического детектива "На страже пляжа"

Газета.Ru

В августе на стриминговом сервисе PREMIER состоится премьера сериала «На страже пляжа». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

В России состоится премьера "На страже пляжа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главные роли в иронической комедии исполнили Антон Филипенко, Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков. Режиссер проекта — Акаки Сахелашвили.

В центре сюжета главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. После потери работы он устраивается чистильщиком и убирает места преступлений. После уборки очередной квартиры, Дубов выясняет, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются замести чьи-то следы.

После премьеры на онлайн-платформе сериал покажут на телеканале ТНТ. Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

Фильмы,Акаки Сахелашвили,Антон Филипенко,Артем Гайдуков,
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