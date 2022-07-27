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21 минуту назад

Александр Невский рассказал о дате релиза своих ближайших фильмов

Чемпионат.com

Популярный российский актёр и продюсер Александр Невский, известный зрителям благодаря обзорам блогера BadComedian, рассказал о состоянии своих будущих картин. Производство «Нападения на Рио Браво» полностью завершено — совсем скоро будет объявлена дата выхода в США. При этом сиквел картины «Затерянные в Рио Браво» уже монтируют, так что между премьерами пройдёт совсем немного времени.

Невский рассказал о дате релиза своих ближайших фильмов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мой второй вестерн «Затерянные в Рио Браво» уже в монтаже, а первый — "Нападение на Рио Браво" — полностью закончен, и дата его выхода в Северной Америке будет анонсирована в ближайшее время!»

События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины.

Помимо двух вестернов, Невский работает над боевиком «Яростная атака», который также поставит Джо Корнет. У картины пока нет даже примерной даты релиза.

Фильмы,Александр Невский,
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