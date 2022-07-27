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3 часа назад

Пройдет премьерный показ фильма «Нацистские каратели» об истории полка «Азов»

Lenta.ru

В среду, 27 июля, в 22:00 состоится премьерный показ документального фильма «Нацистские каратели», рассказывающего историю полка «Азов». Об сообщает телеграм-канал Марины Ким.

Пройдет премьерный показ фильма «Нацистские каратели»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьера пройдет на Soloviev live и площадках проекта «Украинский фронт 360».

«История полка «Азов» от Одессы до Мариуполя, от Урзуфа до Азовстали в рассказах самих азовцев! Как и где сегодня содержится "Украинский неонацизм". Поездка была по тюрьмам. Удалось разговорить самых идейных и мотивированных! Мотивы их преступлений и идеологии. Как укрывались от бомбежек на Азовстали, почему вместо «героической обороны» вышли без боя и что на самом деле стоит за желанием резать "ватников и русню"! Стопроцентный, кристаллизованный, звериный украинский нацизм», — говорится в анонсе телеграм-канала.

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