Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
3 часа назад

Самые ожидаемые фильмы второй половины 2022 года

Мария Иглина

Уже больше половины 2022 года позади, но впереди еще много всего интересного. "Рамблер" расскажет о самых ожидаемых киноновинках второй половины 2022 года.

Самые ожидаемые фильмы второй половины 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

"Хэллоуин заканчивается"

Кадр из фильма "Хэллоуин заканчивается"

Судя по названию, зрителям стоит ожидать конец истории Майкла Майерса. Но каким он будет? Остается только гадать. Детали третьей части фильма пока держатся в секрете, однако известно, что к своим ролям в картине вернутся Кайл Ричардс, Джейми Ли Кертис и другие. Премьера киноленты запланирована на 12 октября.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда"

Кадр из фильма "Черная Пантера": Ваканда навсегда"

После смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнил главную роль в фильме Marvel "Черная Пантера", многие зрители стали задаваться вопросом о том, какое будущее ждет популярную киноленту. Создатели картины отметили, что никто не собирается заменять Боузмана, а его титул Черной Пантеры будет передан другому из героев. Премьера фильма запланирована на девятое ноября.

"Аватар: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

А продолжение этого фильма весь мир ждал более 10 лет. Режиссером, сценаристом и продюсером и в этот раз выступит Джеймс Кэмерон. События второй части "Аватара" в основном будут происходить в океане, поэтому зрителей ждут невероятной красоты подводные съемки и очередной технологический прорыв. Премьера фильма запланирована на 14 декабря.

Фильмы,Аватар,Чёрная Пантера,ДЖЕЙМИ КЕРТИС,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители