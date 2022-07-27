Самые ожидаемые фильмы второй половины 2022 года

Уже больше половины 2022 года позади, но впереди еще много всего интересного. "Рамблер" расскажет о самых ожидаемых киноновинках второй половины 2022 года.
Судя по названию, зрителям стоит ожидать конец истории Майкла Майерса. Но каким он будет? Остается только гадать. Детали третьей части фильма пока держатся в секрете, однако известно, что к своим ролям в картине вернутся Кайл Ричардс, Джейми Ли Кертис и другие. Премьера киноленты запланирована на 12 октября.
После смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнил главную роль в фильме Marvel "Черная Пантера", многие зрители стали задаваться вопросом о том, какое будущее ждет популярную киноленту. Создатели картины отметили, что никто не собирается заменять Боузмана, а его титул Черной Пантеры будет передан другому из героев. Премьера фильма запланирована на девятое ноября.
А продолжение этого фильма весь мир ждал более 10 лет. Режиссером, сценаристом и продюсером и в этот раз выступит Джеймс Кэмерон. События второй части "Аватара" в основном будут происходить в океане, поэтому зрителей ждут невероятной красоты подводные съемки и очередной технологический прорыв. Премьера фильма запланирована на 14 декабря.