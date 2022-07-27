Самые ожидаемые фильмы второй половины 2022 года

Уже больше половины 2022 года позади, но впереди еще много всего интересного. "Рамблер" расскажет о самых ожидаемых киноновинках второй половины 2022 года.

Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

"Хэллоуин заканчивается"

Кадр из фильма "Хэллоуин заканчивается"

Судя по названию, зрителям стоит ожидать конец истории Майкла Майерса. Но каким он будет? Остается только гадать. Детали третьей части фильма пока держатся в секрете, однако известно, что к своим ролям в картине вернутся Кайл Ричардс, Джейми Ли Кертис и другие. Премьера киноленты запланирована на 12 октября.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда"

После смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнил главную роль в фильме Marvel "Черная Пантера", многие зрители стали задаваться вопросом о том, какое будущее ждет популярную киноленту. Создатели картины отметили, что никто не собирается заменять Боузмана, а его титул Черной Пантеры будет передан другому из героев. Премьера фильма запланирована на девятое ноября.

"Аватар: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"