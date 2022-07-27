«Рик и Морти» возвращаются с шестым сезоном

Авторы фантастического комедийного мультсериала «Рик и Морти» объявили о том, что проект вернётся с шестым сезоном уже 4 сентября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Детали премьеры не раскрыли, однако представили промо-изображение и упомянули, что в грядущих эпизодах мелькнут «динозавры» и «семья». А президент канала Adult Swim намекнул, что у фанатов будет свой шанс присоединиться «к веселью» — и пообещал раскрыть детали позже.