«Рик и Морти» возвращаются с шестым сезоном

Авторы фантастического комедийного мультсериала «Рик и Морти» объявили о том, что проект вернётся с шестым сезоном уже 4 сентября.
Детали премьеры не раскрыли, однако представили промо-изображение и упомянули, что в грядущих эпизодах мелькнут «динозавры» и «семья». А президент канала Adult Swim намекнул, что у фанатов будет свой шанс присоединиться «к веселью» — и пообещал раскрыть детали позже.
Прошлый пятый сезон подошёл к финалу в августе 2021 года, а ещё в 2018 году канал продлил проект на целых 70 эпизодов. Учитывая это, грядущий сезон точно не будет для мультсериала последним.