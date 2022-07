10 малоизвестных фактов о фильме "Телохранитель"

Впервые фильм планировали снять в 70-х со Стивом Маккуином и Дайаной Росс

На постере фильма Костнер держит на руках не Уитни Хьюстон

Мадонна пробовалась на главную женскую роль, но Костнер отказался брать ее в проект из-за насмешки

Легендарную заглавную песню фильма написала и впервые исполнила Долли Партон

Изначально заглавной композицией фильма должен был стать трек Джимми Раффина «What Becomes of the Brokenhearted», но вскоре стало известно, что песню уже использовали в картине «Жареные зеленые помидоры» годом ранее. Тогда Костнер предложил Хьюстон сделать кавер на песню Долли Партон «I Will Always Love You», выпущенную еще в 1974-м. Он же посоветовал Уитни начать песню а капелла.