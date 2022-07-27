Не только Ланнистер: лучшие фильмы со звездой «Игры престолов»

Экранный Джейме Ланнистер отмечает день рождения — 27 июля Николаю Костеру-Вальдау исполняется 52 года. В честь дня рождения актера «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актера, которые производят на зрителей неизгладимое впечатление.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

«Охотники за головами» (2011)

Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Пользуясь служебным положением, он крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности. Но внезапно «охотник за головами» сам превращается в добычу…

«Тысячу раз «спокойной ночи»» (2013)

Ребекка выдающийся военный фотограф. Ее муж и дочери не могут больше мириться с тем, что она подвергает свою жизнь опасности, и ставят ей ультиматум: работа или семья. Выбор, кажется, очевиден... Но все не так просто.

Кадр из фильма "Тысячу раз «спокойной ночи»"

«Второй шанс» (2014)

Николай Костер-Вальдау в роли полицейского по имена Андреас, который, потеряв маленького сына, похищает ребенка такого же возраста из семьи наркоманов. Вот только станет ли его семья вновь счастливой после свершенного преступления?

«Выстрел в пустоту» (2015)

Сильная драма с Николаем Костером-Вальдау об угодившем в тюрьму брокере, которому приходится жить по новым правилам. Теперь он должен стать борцом, авторитетом или окажется жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в аду, из которого нет дороги назад.

«Договор молчания» (2020)

Сумрачный триллер с Николаем Костером-Вальдау об охотнике, который идет по следу возможного похитителя своей несовершеннолетней дочери. На лесных камерах наблюдения он замечает, как неизвестный в маскировочном костюме преследует девушку, и бросается ей на помощь.