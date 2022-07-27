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4 часа назад

Не только Ланнистер: лучшие фильмы со звездой «Игры престолов»

Мира Маркина

Экранный Джейме Ланнистер отмечает день рождения — 27 июля Николаю Костеру-Вальдау исполняется 52 года. В честь дня рождения актера «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актера, которые производят на зрителей неизгладимое впечатление.

Не только Ланнистер: лучшие фильмы со звездой «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

«Охотники за головами» (2011)

Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Пользуясь служебным положением, он крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности. Но внезапно «охотник за головами» сам превращается в добычу…

Кадр из фильма "Охотники за головами"

«Тысячу раз «спокойной ночи»» (2013)

Ребекка выдающийся военный фотограф. Ее муж и дочери не могут больше мириться с тем, что она подвергает свою жизнь опасности, и ставят ей ультиматум: работа или семья. Выбор, кажется, очевиден... Но все не так просто.

Кадр из фильма "Тысячу раз «спокойной ночи»"

«Второй шанс» (2014)

Николай Костер-Вальдау в роли полицейского по имена Андреас, который, потеряв маленького сына, похищает ребенка такого же возраста из семьи наркоманов. Вот только станет ли его семья вновь счастливой после свершенного преступления?

Кадр из фильма "Второй шанс"

«Выстрел в пустоту» (2015)

Сильная драма с Николаем Костером-Вальдау об угодившем в тюрьму брокере, которому приходится жить по новым правилам. Теперь он должен стать борцом, авторитетом или окажется жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в аду, из которого нет дороги назад.

Кадр из фильма "Выстрел в пустоту"

«Договор молчания» (2020)

Сумрачный триллер с Николаем Костером-Вальдау об охотнике, который идет по следу возможного похитителя своей несовершеннолетней дочери. На лесных камерах наблюдения он замечает, как неизвестный в маскировочном костюме преследует девушку, и бросается ей на помощь.

Кадр из фильма "Договор молчания"
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