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2 часа назад

7 несправедливо забытых принцесс студии Disney

Tlum.ru

Всех официальных принцесс студии Disney можно найти в специальных списках. Но по факту фанаты мышиной студии считают едва ли не всех женских персонажей мульфильмов принцессами. И в этом что-то есть.

7 несправедливо забытых принцесс студии Disney
Фото: tlum.rutlum.ru

Сегодня Тлум.Ру отступает от рамок официальности и, как и следует настоящим поклонникам, рассказывает о 7 забытых принцессах Disney. Повторяемся: они неофициальные; обаяния у них от этого меньше не становится.

Видео дня

№ 1: Айлонви, «Чёрный котёл»

tlum.ru

Про невезение мультфильма «Чёрный котёл» мы уже говорили. Нельзя не заметить в нём и множество положительных моментов, касающихся, в первую очередь, героев. Айлонви, между прочим, вполне себе настоящая принцесса, угодившая в череду мрачных и захватывающих приключений. Пожалуй, чем моложе принцесса (официальная или нет), тем легче она поддаётся на разного рода авантюры.

№ 2: Мариан, «Робин Гуд»

tlum.ru

Как вы знаете, чтобы считаться принцессой, нужно быть дочкой короля или королевы. Про Мариан такого сказать нельзя, но при всём этом она всё-таки состоит в родстве с королём — он её дядя. Рекомендуем не думать слишком много о том, как же лиса связана со львом. Мариан обладает типичным для олскульных принцесс нравом — милая, приветливая и заботливая.

№ 3: Кидагакаш «Кида» Недах, «Атлантида: Затерянный мир»

tlum.ru

Эволюция Киды впечатляет. Мало того, что её можно отнести к воинственным принцессам, она, являясь дочерью короля, под конец мультфильма меняет свой статус, становясь полноправной королевой. Мы, кстати, ждём перезапуск проекта, пусть он и вышел не самым популярным по сборам, зато в сердцах фанатов занимает почётное место и по сей день.

№ 4: Тигровая Лилия, «Питер Пэн»

tlum.ru

Создатели мультфильма использовали Лилию для отображения давно известного всем сюжетного тропа. Она, пусть и храбрая, уверенная в себе, а всё равно остаётся той самой дамой в беде. Находясь в плену капитана Крюка, Лилия отказалась сообщать местонахождение Питера. Когда же наступил подходящий момент, главный герой, вечно молодой мальчишка, вызволил Лилию из заточения. А она — дочь главы индейского племени!

№ 5: Фалина, «Бэмби»

tlum.ru

Следите за пальцами, почему мы признаём Фалину принцессой. Бэмби считается принцем Леса, она является его возлюбленной, и вуаля. Подобная математика, конечно, максимально упрощена. От остальных принцесс Фалину отличает невозможность применить хотя бы один броский наряд, но, пожалуй, от мультфильма зрители и без того получили максимум, увидев разговаривающих животных и едва ли не шекспировскую трагедию в нескольких актах.

№ 6: Мегара, «Геркулес»

tlum.ru

Возможно мы немного слукавили, добавив Мегару в список забытых героинь. У неё потрясающая стойкость духа, она отказывается от любви и даже выступает против этого сильного чувства. Всё из-за грустной предыстории, в которой также задействована потеря души. Не беда, влюбившись в Геркулеса — а он-то сын богов, — статус Мегары резко изменился.

№ 7: Нала, «Король Лев»

tlum.ru

Нала — настоящая львица, не боящаяся высказываться, защищать друзей и просто выразить кому-то вроде Шрама своё «фе». Она, как возлюбленная Симбы — нового короля джунглей, вполне считается принцессой, или королевой, если вам угодно. История её любви с Симбой захватывает, и чем дальше зрители погружаются во франшизу, тем сильнее уверяются — для такого льва лучше львицы не нашлось бы на всём белом свете.

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