Названа дата премьеры шестого сезона сериала «Рик и Морти»

Дату премьеры анимационного шоу объявила телесеть Adult Swim.

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Автором шестого сезона «Рика и Морти» снова станет создатель Джастин Ройланд. На данный момент неизвестно, сколько серий войдёт в новый проект.

Премьера стартует 4 сентября в 23:00 по восточному/тихоокеанскому времени, говорится на официальном сайте Adult Swim.

«Рик и Морти» рассказывает об учёном Рике и его внуке Морти. Вместе они путешествуют по Вселенной, попадают в опасные ситуации и находят из них выход. Сериал был вдохновлён персонажами из «Назад в будущее».

Для Adult Swim «Рик и Морти» стало одним из важнейших произведений. В 2017-м, 2019-м и 2021 годах мультсериал лидировал в чартах комедийных произведений кабельных телеканалов.